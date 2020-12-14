Жил бессменный капитан. Жириновский снова встал у штурвала ЛДПР

В Москве прошел 32-ой съезд Либерально-демократической партии России.

Состоявшийся в понедельник 32-й съезд ЛДПР ожидаемо завершился без сенсаций. Председателем партии вновь стал ее бессменный лидер Владимир Жириновский. Волеизъявление было тайным, однако главный либерал-демократ страны признался журналистам, что голосовал за себя.

«Здесь без выбора: я один за себя. И за список в Высший совет. Мы их всех хорошо знаем. Мы много лет вместе. И, соответственно, центральная контрольная комиссия», — объяснил журналистам демиург российской политики.

Председатель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов дал понять корреспонденту ПС, что Жириновский политический олимп покидать пока не собирается.

«За него проголосовали все 80 делегатов, единогласно. Это было ожидаемо и предсказуемо», — подчеркнул Нилов.

Объявление результатов перетекло в овации, вновь избранному председателю вручили корзину с цветами, а один из кандидатов, выражая волю большинства, разразился мощной речью в адрес «капитана»:

«Более чем 30 лет назад вы запустили в бурлящее море российской политики маленький бумажный кораблик под названием ЛДПР, и через несколько лет он превратился в непотопляемый авианосец».

Кормчий ЛДПР ударился в исторический экскурс, вспомнив, как достойно провел молодую политсилу сквозь бури, дождь и грозы молодой постсоветской России, и намекнул, что место у штурвала рано или поздно станет вакантным.

«Мне не хватает положительных эмоций. Постарайтесь решать вопросы за моей спиной, чтобы мне дать возможность лучше функционировать на своем узком поле пропаганды. Это то, что у меня лучше всего получается», — обратился к более молодым соратникам наставник либерал-демократов.

Что касается эпатажного амплуа, сотканного из поливания оппонентов различными напитками, требований расстрелять их в коридоре, драк, мата и слез его врагов, то Жириновский признал, что порой бывает слишком горяч.

«Возможно, я бываю резок в каких-то высказываниях. Это персонально вас никого не касается. Это бешеные нагрузки, которые мне приходится нести из внешней среды, в стенах Государственной Думы. Я прошу вашего понимания», — примирительно объяснил лидер ЛДПР.

Жириновский также призвал соратников не замедлять темпов развития партии.

«Мы в конкурентной среде. Мы хорошо идем. У нас есть все шансы стать второй партией в России, а в 2022 году выдвинуть второго кандидата в президенты», — выразил надежду политик.

Напомним, что партия ЛДПР является одной из старейших в стране. Она появилась еще в 1989 году, при коммунистическом режиме, и именовалась тогда «Либерально-демократической партией Советского Союза».