"Спутник V" показал высокую эффективность против тяжелых случаев COVID-19

Российская вакцина "Спутник V" во время испытаний показала 100% эффективность против тяжелых случаев заболевания коронавирусом, заявили в Центре Гамалеи.

Российская вакцина "Спутник V" во время испытаний показала 100% эффективность против тяжелых случаев заболевания коронавирусом, заявили в Центре Гамалеи.

Данные заключительной контрольной точки в рамках третьей фазы исследования говорят о том, что эффективность "Спутника V" составляет 90%. В группе добровольцев, получивших плацебо, зафиксировано 20 тяжелых случаев течения COVID-19. При этом среди тех, кто получил вакцину, не наблюдалось тяжелых пациентов.

Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев заявил, что полученные сведения войдут в отчет, который будут использовать для подачи заявок на ускоренную регистрацию вакцины в других странах. Международные фармацевтические компании уже проявляют интерес к "Спутнику V". Сочетание с другими вакцинами может существенно повысить их эффективность, уверен Дмитриев.