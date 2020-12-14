В России не планируют вводить жесткий карантин из-за COVID-19 на Новый год

Жесткий карантин из-за коронавируса в России на новогодние праздники вводить не планируют, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Жесткий карантин из-за коронавируса в России на новогодние праздники вводить не планируют, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Некоторые страны решили ужесточить ограничения на Новый год. Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер рассказал, что в стране с 16 декабря по 10 января установят жесткий локдаун из-за пандемии COVID-19.

Подробная информация об инфекции размещена на портале стопкоронавирус.рф. Все данные о ситуации в стране в период пандемии ежедневно обновляются.