17:10 14 Декабря 2020Общество
В России не планируют вводить жесткий карантин из-за COVID-19 на Новый год
Жесткий карантин из-за коронавируса в России на новогодние праздники вводить не планируют, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Жесткий карантин из-за коронавируса в России на новогодние праздники вводить не планируют, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Некоторые страны решили ужесточить ограничения на Новый год. Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер рассказал, что в стране с 16 декабря по 10 января установят жесткий локдаун из-за пандемии COVID-19.
Подробная информация об инфекции размещена на портале стопкоронавирус.рф. Все данные о ситуации в стране в период пандемии ежедневно обновляются.