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17:10   14 Декабря 2020
Общество

В России не планируют вводить жесткий карантин из-за COVID-19 на Новый год

В России не планируют вводить жесткий карантин из-за COVID-19 на Новый год

Жесткий карантин из-за коронавируса в России на новогодние праздники вводить не планируют, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Некоторые страны решили ужесточить ограничения на Новый год. Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер рассказал, что в стране с 16 декабря по 10 января установят жесткий локдаун из-за пандемии COVID-19.

Подробная информация об инфекции размещена на портале стопкоронавирус.рф. Все данные о ситуации в стране в период пандемии ежедневно обновляются.

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#россия #новый год #коронавирус

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