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17:00   14 Декабря 2020
Происшествия

Полицейские задержали производителей контрафактного алкоголя под Иркутском

Полицейские задержали производителей контрафактного алкоголя под Иркутском

Сотрудники МВД пресекли незаконную деятельность по производству контрафактного алкоголя в Иркутской области.

Официальный представитель ведомства Ирина Волк сообщила о проведении спецоперации по задержанию производителей немаркированного алкоголя. Со складов в Нижнеудинске, Тулуне и Саянске изъяли более 6,5 литра контрафактного спиртного.

Кроме того, сотрудники правоохранительных органов задержали предполагаемых организаторов незаконного бизнеса. Ими оказались четыре жителя города Нижнеудинска. Сейчас подозреваемые находятся в отделении, их допрашивают следователи, заключила Волк.

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#мвд #алкоголь #иркутская область

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