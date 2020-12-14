Полицейские задержали производителей контрафактного алкоголя под Иркутском

Сотрудники МВД пресекли незаконную деятельность по производству контрафактного алкоголя в Иркутской области.

Сотрудники МВД пресекли незаконную деятельность по производству контрафактного алкоголя в Иркутской области.

Официальный представитель ведомства Ирина Волк сообщила о проведении спецоперации по задержанию производителей немаркированного алкоголя. Со складов в Нижнеудинске, Тулуне и Саянске изъяли более 6,5 литра контрафактного спиртного.

Кроме того, сотрудники правоохранительных органов задержали предполагаемых организаторов незаконного бизнеса. Ими оказались четыре жителя города Нижнеудинска. Сейчас подозреваемые находятся в отделении, их допрашивают следователи, заключила Волк.