Президенты Египта и Мавритании подчеркнули важность возвращения Ливии к мирной жизни

Лидеры Египта и Мавритании Абдель Фаттах ас-Сиси и Мухаммад ульд аль-Газуани обсудили способы политического урегулирования ливийского кризиса, сообщает издание Alwasat.

Лидеры Египта и Мавритании Абдель Фаттах ас-Сиси и Мухаммад ульд аль-Газуани обсудили способы политического урегулирования ливийского кризиса, сообщает издание Alwasat.

В ходе телефонных переговоров египетский и мавританский президенты отметили необходимость скоординировать усилия для поддержки Ливии в данном вопросе. Ас-Сиси и аль-Газуани подчеркнули, что от этого зависит ситуация с безопасностью в регионе. Главы двух стран уверены, что политический диалог поможет скорейшему возвращению североафриканской страны к мирной жизни и стабильности, пишет ФАН.

Ранее член комитета по обороне парламента Египта Ахмад Авади заявил о серьезной угрозе национальной безопасности из-за вмешательства турецких властей в ливийский кризис.