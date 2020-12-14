Главу ПНС Сарраджа обвинили в госизмене после сотрудничества с Турцией

Главу так называемого Правительства национального согласия Ливии Файеза Сарраджа обвинил в госизмене советник председателя Палаты представителей Фатхи Марими.

Главу так называемого Правительства национального согласия Ливии Файеза Сарраджа обвинил в госизмене советник председателя Палаты представителей Фатхи Марими.

Уточняется, что он обвинил Сарраджа в государственной измене после подписания с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом в 2019 году меморандумов о военном сотрудничестве. Марими заявил, что парламент североафриканской страны изначально выступил против присутствия иностранных военных на территории Ливии. Также и сейчас Палата представителей не соглашается с продлением их пребывания.

Он добавил, что политический диалог состоялся благодаря подписанию представителями Востока и Запада Ливии соглашения о постоянном прекращении огня. Помимо этого, все стороны согласились с требованием вывести иностранных военных из страны, пишет ФАН.