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16:46   14 Декабря 2020
Политика

Главу ПНС Сарраджа обвинили в госизмене после сотрудничества с Турцией

Главу ПНС Сарраджа обвинили в госизмене после сотрудничества с Турцией

Главу так называемого Правительства национального согласия Ливии Файеза Сарраджа обвинил в госизмене советник председателя Палаты представителей Фатхи Марими.

Уточняется, что он обвинил Сарраджа в государственной измене после подписания с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом в 2019 году меморандумов о военном сотрудничестве. Марими заявил, что парламент североафриканской страны изначально выступил против присутствия иностранных военных на территории Ливии. Также и сейчас Палата представителей не соглашается с продлением их пребывания.

Он добавил, что политический диалог состоялся благодаря подписанию представителями Востока и Запада Ливии соглашения о постоянном прекращении огня. Помимо этого, все стороны согласились с требованием вывести иностранных военных из страны, пишет ФАН.

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#турция #ливия #пнс

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