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16:37   14 Декабря 2020
Политика

Вассерман назвал свой обет безбрачия ошибкой

Вассерман назвал свой обет безбрачия ошибкой

Известный российский политолог и эрудит Анатолий Вассерман признался, что совершил огромную ошибку в юности. Однажды он поклялся никогда не вступать в интимную связь с женщиной.

Эксперту Вассерману исполнилось уже 68 лет, но обет безбрачия соблюдается. У эрудита нет ни жены, ни детей. Политолог называет себя "мальчишкой", потому что у него нет семейных забот как у ровесников. Однако когда его приглашают на свадьбу, эрудит радуется, что молодые не повторили его ошибку.

Вассерман неоднократно рассказывал о своей жизни без интима. По словам эксперта, он спокойно без нее обходится. Сейчас политолог ведет изолированный образ жизни из-за пандемии коронавируса.

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#вассерман #обет #безбрачие

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