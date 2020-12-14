Понасенков потребовал для расчленителя Соколова пожизненный срок

Историк Евгений Понасенков уверен, что за убийство аспирантки Олега Соколова нужно посадить за решетку пожизненно.

Бывший доцент СПбГУ Олег Соколов должен получить 15 лет строго режима. Такое требование в ходе заседания Октябрьского районного суда Санкт-Петербурга выдвинула сторона обвинения. За убийство и расчленение аспирантки Анастасии Ещенко Соколову должны дать 13 лет, а еще 2 года — за незаконное хранение оружие, которым совершалось преступление, считает прокурор.

Историк и режиссер Евгений Понасенков считает, что посадить убийцу за решетку следовало бы на гораздо больший срок. В беседе с корреспондентом «Политики Сегодня» эксперт, который был лично знаком с историком, рассказал, к чему может привести чересчур мягкий приговор для Олега Соколова:

«Зверь должен сидеть на цепи пожизненно. Насилие и агрессия – это изначальные свойства его натуры. Как только он окажется на свободе, он начнет снова убивать – это мой научный вывод, и я все же его знаю 20 лет».

При этом обвинение позабыло, что изначально дело Соколова квалифицировали неверно, напомнил Понасенков. Убийство Анастасии Ещенко стоило бы определить, как «преступление, осуществленное с особой жестокостью». Сроки за такое нарушение гораздо больше, чем за обычное убийство (до 20 лет тюрьмы либо пожизненное заключение). Именно к высшей мере наказания для историка призывает Понасенков.

«Я считаю, что этому недочеловеку необходимо назначить пожизненное [заключение], он неисправим и патологически опасен. Никакого раскаяния он не испытывает: год хамил всем, включая прокурора, родителей и адвоката потерпевшей. Я напомню, что он стрелял в беззащитную девушку четыре раза, сломал ей шею. Более того, он искал место для сокрытия трупа еще до убийства! <…> Это зверь, который не должен быть среди людей», — подытожил специалист.

Напомним, 9 ноября 2019 года тонущего Олега Соколова вытащили из воды на набережной реки Мойки в Санкт-Петербурге. В его рюкзаке нашли конечности Анастасии Ещенко – аспирантки, которая являлась его сожительницей. Также у подозреваемого обнаружили травматический пистолет. В ходе следствия выяснилось, что историк несколько раз выстрелил в девушку в пылу ссоры, а после, чтобы скрыть преступление, расчленил ее и хотел выбросить останки в реку.