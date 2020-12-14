Песков опечален смертью писателя Джона ле Карре

Смерть британского писателя Джона ле Карре является печальным событием, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Смерть британского писателя Джона ле Карре является печальным событием, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Представитель Кремля не знает, читал ли призедент РФ Владимир Путин произведения ле Карре. Однако он был популярным автором в свое время, и его смерть является весьма печальным событием, отметил Песков.

По словам пресс-секретаря, в Кремле сейчас своя повестка дня. Он напомнил, что накануне умерли народный артист РФ Валентин Гафт и голос Кремля Евгений Хорошевцев.

"Эти новости гораздо более отдаются в наших сердцах", — добавил Песков.

Британский писатель Джон ле Карре был автором многих шпионских детективов. Литератор умер 12 декабря на 90-м году жизни.