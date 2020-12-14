Сектор ипотечного кредитования в России оказался "перегрет" до максимума

Ажиотаж в спросе на жилье стал следствием решения властей запустить льготную ипотечную программу в рамках поддержки населения, считает эксперт Александр Трифонов.

Ажиотаж в спросе на жилье стал следствием решения властей запустить льготную ипотечную программу в рамках поддержки населения, считает эксперт Александр Трифонов.

Рынок ипотеки в Российской Федерации за месяцы уходящего года показал несколько рекордов. Подогретый льготами, он продолжает расти.

"Основная тенденция разогрева ипотечного рынка льготным кредитованием по инерции продолжится. Люди не прекратят брать займы тем самым усиливая спрос, финансируемый ипотечным кредитованием. На фоне этого российский ипотечный рынок подрастет приблизительно на десять процентов", — рассказал ФБА "Экономика сегодня" Трифонов.

Годовой займ в размере 6,5% стал драйвером развития жилищного строительства. Половина россиян ожидает повышения ставок по ипотеке. Около четверти, согласно исследованию банка "Открытие", ожидает роста стоимости квартир в следующем году. Порядка 14% респондентов считают, что в новом году жилье не будет дорожать, и только 7% опрошенных полагают, что в 2021 году недвижимость станет дешевле.

Ожидания россиян по поводу роста цен на жилье и изменения ставок по ипотеке можно назвать верными. Оба предположения имеют основу для реализации, уточнил финансовый эксперт.

В этом году тенденция к росту стоимости жилья значительно усилилась на фоне повышения интереса граждан к ипотечным кредитам. Несмотря на сложную экономическую ситуацию, сложившуюся в результате пандемии коронавируса, россияне увеличили объем этих займов почти на 14-15%. Точные цифры станут известны в конце 2020 года, заключил Трифонов.