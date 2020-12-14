Расчленитель Соколов признал вину и раскаялся в содеянном

Историк Олег Соколов, обвиняемый в убийстве Анастасии Ещенко, отреагировал на ходатайство прокуратуры об избрании меры наказания.

Историк Олег Соколов, обвиняемый в убийстве Анастасии Ещенко, отреагировал на ходатайство прокуратуры об избрании меры наказания.

Бывший доцент выслушал прокурора, который запросил для него 15 лет колонии, и заявил, что убил Ещенко неумышленно. Кроме того, историк полностью признался и раскаялся в содеянном. В момент совершения преступления, по словам Соколова, он находился "в состоянии полного умопомрачения".

В декабре прошлого года тело аспирантки СПбГУ выловили из Мойки. Как впоследствии выяснилось, девушка погибла в ходе бытового конфликта с историком Соколовым. Бывший доцент убил Ещенко, а затем расчленил ее тело.