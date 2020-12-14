Сатановский: кого бы ни выбрали выборщики в США, РФ и Китаю легче не станет

После того, как сегодня Коллегия выборщиков в США выберет американцам в конце концов нового президента, половина страны в любом случае проиграет.

После того, как сегодня Коллегия выборщиков в США выберет американцам в конце концов нового президента, половина страны в любом случае проиграет.

Об этом в понедельник, 14 декабря, пишет известный российский политолог, президент «Института Ближнего Востока» Евгений Сатановский, отмечая, что теоретически после голосования выборщиков победить может и действующий президент США Дональд Трамп. Хотя, конечно, у его соперника Джо Байдена больше и голосов избирателей и голосов выборщиков. Но, кто бы из них не выиграл, полстраны окажется в проигравших.

«Ну, победит Трамп, всем будет кисло, разве что заливным арабам и израильтянам ничего. Победит Байден – Ирану и европейцам полегче. Но ненамного. Нам с китайцами и так, и сяк будет хреново», — подчеркивает при этом Сатановский.

По его словам, американцы никогда не радуются чужим успехам, поэтому продолжат наезжать на Китай при любом президенте. А России, которая все никак не развалится, в этом будут рады помочь и демократы, и республиканцы.

При этом политолог отмечает, что россияне должны быть благодарны американцам за их непрестанные нападки на нашу страну.

«Если бы не санкции, да не непрерывное шельмование и атаки по всем направлениям, мы, может, на самом деле бы развалились, — пишет эксперт. — Нас, чтобы в нормальном тонусе держать, закапывать надо. Нас чем быстрей закапывают, тем мы шибче отбиваемся. Так в свое время и в сверхдержавы вышли».

Россия, по словам Сатановского, стоит на том, что действие рождает противодействие. Во времена затишья мы расслабляемся и начинаем от скуки «душить друг друга». А так – «злые и бодрые, и есть кого покусать». Тем более сейчас против нас оказались все, на кого Россия в 1990-е возлагала большие несбыточные надежды, а значит предстоит «знатная драка».

Всю историю так было, отмечает политолог. При чем, по его словам, мы такие не одни.

«В Израиле то же самое. Как война, все напрягаются и от кого угодно отбиваются. Санкции всей страной преодолевают. Экономическая блокада — тьфу на нее. А как мир — расслабляются и друг другу вцепляются в глотки. Точь-в-точь, как у нас. При этом, ни они воевать не любят, ни мы», — напоминает Сатановский.

А уж если мы впрягаемся в драку, то делать нечего – надо побеждать. Тем более, что старшее поколение в России и в Израиле – это, по словам политолога, частенько одни и те же люди.

В заключение Сатановский возвращается в своих размышлениях к американским выборщикам, которые определят, наконец, нового президента США. После их голосования на какое-то время Америка сосредоточится на своих внутренних разборках, а вот, как события будут развиваться дальше, пока предсказать нельзя.

«От взрыва и распада до агрессивного загнивания и внутренней грызни. В любом случае, с попытками перевести внутриполитические проблемы во внешнюю агрессию, как они привыкли», — предполагает эксперт.

Эта агрессия, по его мнению, скорее всего, будет направлена против России через Украину, а также Штаты попытаются сохранить напряженность и на всех остальных направлениях от Киргизии до Белоруссии.