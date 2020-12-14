The Guardian: Власти Индии объявили войну «любовному джихаду»

Индусская теория заговора мешает заключать межконфессиональные браки.

Полиция Индии в штате Уттар-Прадеш арестовала уже более десяти мужчин-мусульман, а также сорвала серию свадеб в соответствии с новыми законами, запрещающими «любовный джихад», сообщает The Guardian.

«Любовный джихад» — это теория заговора индуистов, утверждающая, что мусульмане заставляют вступать индийских женщин в брак, чтобы обратить их в ислам. Хоть федеральное правительство и признало, что у него нет официальный данных о каких-либо инцидентах, связанных с этой таинственной практикой, теория приобрела в Индии очень широкую поддержку. Дошло до того, что в штате Уттар-Прадеш приняли специальный закон, который запрещает «насильственное обращение в веру».

Так, в городе Кушинагар полиция сорвала бракосочетание, задержав 39-летнего жениха на сутки. По словам задержанного, сотрудники правопорядка часами избивали его ремнем и отпустили только после того, как невеста доказала властям, что она являлась мусульманкой с детства.

В последние время пары, состоящие в межконфессиональных браках, чаще стали сталкиваться с преследованиями и гонениями, сообщает The Guardian, они жалуются на запугивание и насилие со стороны экстремистских групп, которые нападают на их дома и публикуют их личные данные в социальных сетях.

Издание отметило, что эта теория стала популярной с приходом к власти партии «Бхаратия джаната парти», которая известна своей антиисламской риторикой на фоне конфликта с мусульманским Пакистаном. Сейчас подобные ограничения хотят принять еще в четырех других индийских штатах.

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