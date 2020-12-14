15:57 14 Декабря 2020Политика
Россияне посоветовали Тихановской заняться котлетами вместо политики
Заявление экс-кандидата на пост президента Белоруссии Светланы Тихановской о лидерах Европы вызвало критику со стороны российских пользователей Сети.
Заявление экс-кандидата на пост президента Белоруссии Светланы Тихановской о лидерах Европы вызвало критику со стороны российских пользователей Сети.
Тихановская заявила, что другие государства озабочены ситуацией в Белоруссии, но не могут ничего сделать. Ранее экс-кандидат представляла лидеров Европы сильными и великими. Однако политики сидят сложа руки.
Пользователи Сети с критикой восприняли заявление Тихановской. Некоторые люди высмеяли экс-кандидата за наивность.
"Наивная девочка. Пекла бы спокойно себе котлетки", — отметил один из комментаторов.
Один из интернет-пользователей назвал Тихановскую "вчерашним днем". Белоруссия является здоровой страной, в которой реализовать госпереворот не удастся, добавил он.