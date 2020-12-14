Прокурор запросил 15 лет колонии строгого режима для расчленителя Соколова

Гособвинение запросило 15 лет колонии строгого режима для историка и доцента Олега Соколова, расчленившего свою возлюбленную Анастасию Ещенко.

Гособвинение запросило 15 лет колонии строгого режима для историка и доцента Олега Соколова, расчленившего свою возлюбленную Анастасию Ещенко.

Прокурор Октябрьского районного суда города Санкт-Петербурга просит посадить ученого-расчленителя на 15 лет, без штрафа, сообщается в объединенной пресс-службе судов. Сторона обвинения считает нужным назначить Соколову наказание в виде 13 лет тюремного заключения за убийство аспирантки СПбГУ Анастасии Ещенко и три года за незаконное хранение оружия, что в совокупности дает 15 лет ИК строгого режима.

К смягчающим обстоятельствам были отнесены престарелые родители 64-летнего доцента, заслуги в исторической науке, наличие хронических заболеваний у Соколова.