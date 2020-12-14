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15:55   14 Декабря 2020
Происшествия

Прокурор запросил 15 лет колонии строгого режима для расчленителя Соколова

Прокурор запросил 15 лет колонии строгого режима для расчленителя Соколова

Гособвинение запросило 15 лет колонии строгого режима для историка и доцента Олега Соколова, расчленившего свою возлюбленную Анастасию Ещенко.

Прокурор Октябрьского районного суда города Санкт-Петербурга просит посадить ученого-расчленителя на 15 лет, без штрафа, сообщается в объединенной пресс-службе судов. Сторона обвинения считает нужным назначить Соколову наказание в виде 13 лет тюремного заключения за убийство аспирантки СПбГУ Анастасии Ещенко и три года за незаконное хранение оружия, что в совокупности дает 15 лет ИК строгого режима.

К смягчающим обстоятельствам были отнесены престарелые родители 64-летнего доцента, заслуги в исторической науке, наличие хронических заболеваний у Соколова.

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#суд #соколов #Ещенко

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