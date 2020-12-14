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15:51   14 Декабря 2020
Политика

Карусель появилась перед дверьми офиса президента Украины

Карусель появилась перед дверьми офиса президента Украины

Около здания Офиса президента Украины Владимира Зеленского появилась цирковая карусель.

На это событие с иронией отреагировал бывший член партии "Слуга народа" Гео Лерос на своей странице в социальной сети Facebook.

"Наконец-то на Банковой цирк не только по сути, но и по форме", — написал он.

Уточняется, что одной каруселью офис украинского лидера не ограничился. Возле здание планируют организовать бесплатный каток, а также установить новогоднюю елку. Кроме того, на Банковской улице появятся фотозоны и арт-инсталляции.

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#украины #офис #президента

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