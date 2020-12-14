15:51 14 Декабря 2020Политика
Карусель появилась перед дверьми офиса президента Украины
Около здания Офиса президента Украины Владимира Зеленского появилась цирковая карусель.
Около здания Офиса президента Украины Владимира Зеленского появилась цирковая карусель.
На это событие с иронией отреагировал бывший член партии "Слуга народа" Гео Лерос на своей странице в социальной сети Facebook.
"Наконец-то на Банковой цирк не только по сути, но и по форме", — написал он.
Уточняется, что одной каруселью офис украинского лидера не ограничился. Возле здание планируют организовать бесплатный каток, а также установить новогоднюю елку. Кроме того, на Банковской улице появятся фотозоны и арт-инсталляции.