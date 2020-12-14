Аналитики спрогнозировали цены на лекарства после Нового года

Конкуренция на российском рынке фармацевтики будет достаточно высокой в 2021 году. На этом фоне покупка лекарственных препаратов станет менее убыточной для россиян.

Конкуренция на российском рынке фармацевтики будет достаточно высокой в 2021 году. На этом фоне покупка лекарственных препаратов станет менее убыточной для россиян.

Стоимость лекарств в следующем году будет зависеть от разных факторов, в том числе от курса рубля. Об этом NEWS.ru сообщил фарманалитик Сергей Шуляк.

По его словам, фармацевтический рынок будет иметь слабую положительную динамику, что приведет к высокой конкуренции за потребителя. При этом цены если и будут меняться, то в умеренном диапазоне, считает аналитик.

Эксперт фармацевтического рынка Николай Беспалов также не ожидает скачков цен на лекарства в 2021 году. Однако стабильность на рынке тоже пока не предвидится, считает он.

Беспалов рекомендовал россиянам не закупаться лекарствами впрок, так как ими можно не успеть воспользоваться до истечения срока годности. Вместо этого стоит обратить внимание на альтернативные препараты отечественного производства, среди которых имеется множество бюджетных вариантов, резюмировал эксперт.