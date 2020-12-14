15:38 14 Декабря 2020Происшествия
Убийцу девушки и ее брата из Армавира нашли на побережье Черного моря
Голое тело армавирского маньяка Акшина Г. обнаружили на морском побережье в районе Алексино.
Голое тело армавирского маньяка Акшина Г. обнаружили на морском побережье в районе Алексино.
Страшную находку вынесло волнами на берег недалеко от Новороссийска, сообщает ФАН.
Обнаружение мертвого мужчины, подозреваемого в зверской расправе над братом и сестрой из Армавира, подтвердил источник Федерального агентства новостей в правоохранительных органах. По словам компетентного источника, на теле погибшего не было одежды. На данный момент опознание не проводилось.