Министр сельского хозяйства РФ Дмитрий Патрушев рассказал о снижении цен на продукты питания.

Министр сельского хозяйства РФ Дмитрий Патрушев сообщил, что цены на сахар и подсолнечное масло в России упадут. Об этом он рассказал на оперативном совещании премьер-министра РФ Михаила Мишустина с вице-премьерами.

«Ожидаем, что озвученные меры позволят обеспечить следующие показатели: цены производителей на сахар-песок будут снижены до 36 рублей за килограмм с НДС для поставки в розницу, непосредственно в розничной торговле — до уровня 46 рублей за килограмм; розничная цена на подсолнечное масло будет снижена до 110 рублей за килограмм, цены производителей для отпуска в розницу должны составить 95 рублей с НДС», — сказал Патрушев.

Помимо этого, в 2020 году в России планируется снижение стоимости продовольственной пшеницы. К концу следующего года ее цена за тонну без учета НДС упадет до 13 тысяч рублей.

Ранее стало известно, что производители снизят цены при поставках сахара и подсолнечного масла в магазины до конца I квартала 2021 года. Об этом сообщил глава Минэкономразвития Максим Решетников.