Российские пользователи Сети пожаловались на проблемы в работе YouTube

Пользователи Сети из России пожаловались на сбои, возникающие в работе видеохостинга YouTube.

Пользователи Сети из России пожаловались на сбои, возникающие в работе видеохостинга YouTube.

Проблемы с сайтом при этом наблюдаются не только у россиян. Жалобы на отсутствие возможности зайти на видеохостинг поступают и из других стран. Среди российских городов сложности с YouTube в большом объеме зафиксировали в Москве и Петербурге. Помимо проблем с доступом на сайт пользователи не могли также посмотреть видеоролики.