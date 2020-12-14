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15:15   14 Декабря 2020
Общество

Российские пользователи Сети пожаловались на проблемы в работе YouTube

Российские пользователи Сети пожаловались на проблемы в работе YouTube

Пользователи Сети из России пожаловались на сбои, возникающие в работе видеохостинга YouTube.

Проблемы с сайтом при этом наблюдаются не только у россиян. Жалобы на отсутствие возможности зайти на видеохостинг поступают и из других стран. Среди российских городов сложности с YouTube в большом объеме зафиксировали в Москве и Петербурге. Помимо проблем с доступом на сайт пользователи не могли также посмотреть видеоролики.

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#интернет #youtube #сбои

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