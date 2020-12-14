Бизнесмен Пригожин прокомментировал ситуацию с петербургской "картой сопротивления"

Предприниматель Евгений Пригожин высказался о ситуации вокруг ликвидации "карты сопротивления" и развития диалога между властями Петербурга и малым бизнесом.

Предприниматель Евгений Пригожин высказался о ситуации вокруг ликвидации "карты сопротивления" и развития диалога между властями Петербурга и малым бизнесом.

По мнению ресторатора, ситуация развивается в позитивном ключе. Кроме того, появилась информация, что губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов планирует создание специальной комиссии, главной целью которой станет организация диалога между Смольным и наиболее пострадавшими отраслями бизнеса в городе.

"Я вижу позитивные тенденции в развитии этой ситуации. На прошлой неделе губернатор Петербурга Александр Беглов встретился с известным ресторатором Арамом Мнацакановым. Они обсудили множество нововведений, которые могут помочь предпринимателям в этот непростой период. Арам – уважаемый человек и профессионал своего дела, я считаю, он вполне может стать модератором отношений между Смольным и малым бизнесом", — говорится в сообщении пресс-службы компании "Конкорд".

По словам Пригожина, комиссия будет заниматься вопросами ограничений, связанных с распространением коронавирусной инфекции. Также будут обсуждаться варианты дальнейшего развития предпринимательства в городе. Бизнесмен не стал исключать и поддержку со стороны властей.

Ранее стало известно, что Пригожин отреагировал на закрытие ресторанов, сообщало Федеральное агентство новостей.