Россия не будет в праздники вводить жесткий карантин как в Европе

В Кремле заявили, что планов вводить жесткие локдаун в стране нет.

В новогодние праздники в России не будут вводить жестких карантинных мер из-за коронавируса как в Европе. Об этом сообщили в Кремле, передает РИА Новости.

С 16 декабря в Германии вводится полный локдаун - будут закрыты все учреждения, кроме продуктовых магазинов, а людям запретят выходить из дома. Во Франции с 15 декабря начнет действовать комендантский час. В Швеции рестораны и магазины закрываются после 19.00.

В России наиболее жесткие меры приняты в Петербурге: с 30 декабря по 3 января в городе на Неве не будут работать рестораны и кафе. Закрыты музеи, театры, запрещены автобусные экскурсии.

За последние сутки в России выявлено 27 328 новых случаев коронавируса. Иммунолог Владислав Жемчугов заявил, что страна вышла на плато по заболеваемости.

Вопрос о введении в России жесткого карантина на новогодние праздники по западному сценарию не рассматривается, заявили РИА Новости в Кремле