Халатность политиков привела к нарушению режима прекращения огня в Гадрутском районе Карабаха.

Халатность политиков привела к нарушению режима прекращения огня в Гадрутском районе Карабаха.

На сегодняшний день ситуация в регионе стабилизировалась благодаря российским миротворцам, но еще несколько дней назад там шел бой между армянским вооруженным отрядом и азербайджанским спецназом. Руководитель военно-политического Telegram-канала Astra Militarum Комиссар Яррик считает, что провокация Азербайджана была прямым следствием халатности руководителей Армении.

Участок Хцаберд — Хин Тахер, где произошло нарушение режима прекращения огня, должен находиться под контролем армянских сил. Ереван рассчитывал получить эти районы на основании трехстороннего заявления. При этом армянская сторона так и не удосужилась согласовать статус района, чтобы он был включен в зону миротворческой операции РФ.

Все это и привело к тому, что произошло 11 декабря в Гадрутском районе. Автор публикации считает, что ситуация была пущена на самотек. Есть смысл задуматься, что это выгодно закулисным игрокам, марионетками которого является действующее правительство в Ереване.