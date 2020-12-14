Евросоюз развеял надежды Тихановской на скорые перемены в Белоруссии

Получившая убежище в Литве Тихановская недовольна тем, что Евросоюз медленно принимает санкции против Лукашенко.

Лидер белорусской оппозиции и экс-кандидат в президенты страны Светлана Тихановская в интервью американскому журналу The New Yorker посетовала, что все ее попытки призвать Евросоюз к санкциям против Белоруссии пока не дали ожидаемых результатов. По словам Тихановской, она делает все возможное, чтобы привлечь внимание к «проблемам в Белоруссии», но Брюссель ее не слушает.

«Когда я была обычным человеком, я думала, что Европа настолько близка и велика, а ее лидеры настолько сильны, что они обязательно что-нибудь сделают. Они не могут сидеть сложа руки. Теперь я вижу, что, хотя они и выражали свою обеспокоенность, — свою солидарность — на самом деле они ничего не могут сделать», — заявила лидер оппозиции.

Тихановская, которая в настоящий момент находится в Литве, призналась, что вместе с командой сторонников «уже несколько месяцев работает над введением экономических санкций», но процесс идет «медленно и сложно». Европейские лидеры на геополитическом поле действуют осторожно, что ее удивляет. Политик уверена, страны ЕС принимают решения по Белоруссии «с оглядкой на Россию»:

«Европейские лидеры идут осторожно, всегда оглядываясь через плечо на Россию. Для нас это болезненно. Каждый раз, когда я встречаюсь с главами государств, я стараюсь передать эту боль».

Болевой порог у Тихановской действительно высокий: с середины августа она постоянно обращается «к Европе» с требованием ввести санкции в отношении Белоруссии или расследовать «преступления белорусских властей». Сама лидер оппозиции страну покинула еще 11 августа, улетев в Вильнюс через два дня после президентских выборов. С тех пор на родину Тихановская не возвращалась.

Впрочем, это не мешает ей руководить сторонниками из Вильнюса. Тихановская называет себя «единственным лидером, которого выбрал белорусский народ» и наставляет сограждан через видеобращения. За четыре месяца дружбы со странами ЕС и постоянных «призывов» к санкциям лидер оппозиции добилась заморозки в Европе активов 15 белорусских чиновников, среди которых президент Александр Лукашенко.

Последний, к слову, Тихановскую всерьез не воспринимает, предпочитая лидера оппозиции и ее сторонников, бежавших за границу, называть «лохушками». Неопытность бывшего кандидата в президенты Белоруссии действительно мешает ей объективно оценивать работу Евросоюза и его сложного бюрократического механизма, считает руководитель информационного офиса Совета Европы в России, доцент МГИМО МИД РФ Николай Топорнин.

«Тихановская, будучи неопытным политиком и не разбирающимся в хитросплетениях брюссельской бюрократии человеком, неправильно себе представляет механизм работы ЕС в части санкции. Из-за того, что ей не хватает знаний и опыта, она и ожидала какой-то оперативной и быстрой реакции Евросоюза на события в Белоруссии. Но нужно учитывать тот момент, что введение любых санкций подразумевает их единогласную поддержку всех стран-членов ЕС, чего добиться иногда довольно сложно», — объяснил дипломат.

Эксперт привел в пример Кипр, который «встал в позу» во время обсуждений самых первых экономических ограничений против Минска. Тогда страна воспользовалась ситуацией в личных интересах, однако это отлично показывает практическую часть санкционной машины ЕС, считает Топорнин. Пока нет согласия всех стран, процесс не сдвинется с места — интересы одного только Кипра затормозили принятие ограничений на полтора месяца.

«Она [Тихановская] что, думала что Евросоюз сразу же закроет границы, ограничит контакты и отзовет своих послов из Белоруссии? Нет, конечно. Все прекрасно понимают, что от любых непродуманных санкций верхушка страны будет страдать меньше всего, а на передовой окажутся обычные люди. В Европе этого не хотят, там действуют гораздо гуманнее. В конце концов, не надо думать, что Белоруссия – это главная проблема внешней политики ЕС. У Тихановской создается ложное впечатление», — добавил доцент МГИМО.

Главная проблема для Евросоюза сейчас — экономические потери от пандемии коронавируса. а вовсе не санкции против Минска, заверил Топорнин. Собеседник «Политики Сегодня» допустил, что к фигуре Тихановской в Брюсселе относятся несерьезно. Отсюда и нежелание переходить от одобрительных речей к реальным шагам.

«Сама фигура Тихановской не вызывает в ЕС большого оптимизма, скажем прямо. С точки зрения руководителя и лидера Белоруссии прежде всего. Я думаю, здесь такой подтекст тоже есть. Популярность Тихановской у жителей Белоруссии тоже никем и ничем не подтверждена, это все на уровне умозрительного восприятия», — подытожил спикер.

Напомним, выборы президента Белоруссии состоялись 9 августа. По данным местной ЦИК, действующий президент Александр Лукашенко победил на них с результатом в 80,1%. Светлана Тихановская — 10,12%. Пока лидер оппозиции не торопится возвращаться в родную страну. Против нее возбуждено уголовное дело по 361 статье УК Белоруссии — «призывы к действиям, направленным на причинение вреда национальной безопасности Республики Беларусь». В случаях, когда такие действия совершались с использованием интернета и СМИ, наказание составляет до пяти лет лишения свободы.