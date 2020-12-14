Белковский: украинские политики могут попасть «под раздачу» Гаагского суда 

Прокурор Международного суда в Гааге огласил результаты предварительного расследования украинского военного конфликта, признав, что в стране было совершено большое количество преступлений против человечности и военных преступлений.

Прокурор Международного суда в Гааге огласил результаты предварительного расследования украинского военного конфликта, признав, что в стране было совершено большое количество преступлений против человечности и военных преступлений.

О решении прокурора Международного суда Гааги на своем YouTube-канале рассказала журналистка Наталья Влащенко, обсудив ситуацию с политологом Станиславом Белоквским. По словам журналистки, это событие осталось незамеченным в мировом информационном пространстве.

«Моя канцелярия пришла к выводу, что в настоящее время существуют основания считать, что широкий диапазон деяний, совершённых в контексте ситуации на Украине составляет военные преступления и преступления против человечности в пределах юрисдикции международного уголовного суда», — процитировала Влащенко слова прокурора.

При этом журналистка спросила у своего гостя – политолога Белковского, насколько значимым, по его мнению, может оказаться это событие, и какие последствия оно может иметь для России и Украины?

По мнению эксперта, украинские политики и должностные лица, отдававшие приказы, касающиеся боевых действий в Донбассе, действительно могут попасть «под раздачу» Международного суда Гааги.

«В зависимости от того, какую политическую и юридическую позицию будет занимать Украина, насколько их позиции будут твердыми и грамотными. Потому что под раздачу могут попасть украинские политики и должностные лица», — считает Белковский.

При этом он отметил, что отчасти Международный уголовный суд рассматривает военный конфликт на Украине как войну с РФ, (несмотря на то, что Москва неоднократно опровергала эти утверждения, - ред.) но в то же время он рассматривает происходящее и как внутриукраинскую гражданскую войну. Поэтому должностные лица, отдававшие приказы, действительно могут предстать перед судом и быть осуждены.

Напомним, весной 2014 года так называемая АТО (Антитеррористическая операция на Востоке Украины) была начата по приказу Александра Турчинова, который исполнял в то время обязанности президента Украины после свержения законного главы государства – Виктора Януковича.

После прошедших на Украине внеочередных президентских выборов, на которых победил Петр Порошенко, Турчинов занял пост главы СНБО — Совета по национальной безопасности и обороне.