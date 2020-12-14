Полиция проверяет сведения об обмане поставщика пасхальных яиц в Москве

Столичная бизнесвумен пожаловалась на обман при поставке пасхальных яиц в храм Христа Спасителя. Женщина заявила, что ей не доплатили около 70 тыс. рублей за товар.

Столичная бизнесвумен пожаловалась на обман при поставке пасхальных яиц в храм Христа Спасителя. Женщина заявила, что ей не доплатили около 70 тыс. рублей за товар.

Предпринимательница сотрудничает с кафедральным собором с давних пор. Каждый год она поставляла в местную сувенирную лавку пасхальные яйца и игрушки. Однако при последней сделке ее обманули. После очередной поставки в храм москвичка не досчиталась около 70 тыс. рублей, передает РЕН ТВ.

В связи с этим бизнесвумен обратилась за помощью в полицию. Сейчас информацию о нечестной сделке проверяют правоохранители. Представители храмовой лавки пока никак не прокомментировали случившееся.