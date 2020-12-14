Проект моста Бетанкура в Петербурге победил в международном конкурсе

Мост Бетанкур в Петербурге завоевал почетное первое место в номинации "Лучший проект инженерной и транспортной инфраструктуры" на Международном конкурсе НОПРИЗ.

Мост Бетанкур в Петербурге завоевал почетное первое место в номинации "Лучший проект инженерной и транспортной инфраструктуры" на Международном конкурсе НОПРИЗ.

Участие в профессиональном состязании инновационных проектов в этом году приняли более 700 проектов в 19 различных номинациях, касающихся архитектуры и градостроения. Проведение конкурса организовали при поддержке Госдумы и других правительственных ведомств России.

Конкурс Национального объединения изыскателей и проектировщиков (НОПРИЗ) призван показать достижения России в архитектурной сфере, а также поспособствовать внедрению инноваций и прорывных технологий в инфраструктуру страны.

Проект архитектурно-художественной подсветки петербургской площади Победы тоже наградили почетной премией "Золотой фотон". Губернатор Северной столицы Александр Беглов отметил, что его реализацией занимались специально к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне.

Компания "Главстрой" тоже проводит Всероссийский конкурс для молодых дизайнеров, передает телеканал "360". Мероприятие направлено на поддержку креативного потенциала молодежи.