Военнослужащие РФ раздали продуктовые наборы жителям провинции Даръа в САР

Военнослужащие Центра по примирению враждующих сторон раздали гуманитарную помощь жителям населенного пункта Сур-эль-Леджа в сирийской провинции Даръа.

Военнослужащие Центра по примирению враждующих сторон раздали гуманитарную помощь жителям населенного пункта Сур-эль-Леджа в сирийской провинции Даръа.

По данным ФАН, гуманитарную помощь от российских военнослужащих в первую очередь получили пожилые люди и многодетные семьи. Жителям населенного пункта были розданы продуктовые наборы.

"Российский Центр по примирению враждующих сторон регулярно доставляет гуманитарную помощь", — сообщил заместитель начальника ЦПВС контр-адмирал Вячеслав Сытник.

Жители поблагодарили российских военнослужащих за доставку продуктов первой необходимости. Отмечается, что безопасность мероприятия обеспечивали военнослужащие военной полиции.