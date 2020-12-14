Президент России Владимир Путин рассказал на социальном онлайн-форуме партии "Единой России" о смысле жизни.

Президент России Владимир Путин рассказал на социальном онлайн-форуме партии "Единой России" о смысле жизни.

По его словам, когда люди делают добро, то они получают от этого удовольствие. Он отметил, что смысл жизни — это помощь близким и незнакомым людям, а также нуждающимся в поддержке. Также, по мнению главы государства, имеют значение те эмоции, которые получают люди, принимающие помощь.

Ранее Владимир Путин рассказал о вкусовых предпочтениях россиян. По его мнению, граждане России предпочитают есть не болоньезе, а макароны по-флотски. Так он раскритиковал рост цен на макаронные изделия в стране.