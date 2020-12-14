Протестующие украинцы сожгли чучело патриарха Варфоломея

Верующие сожгли чучело Патриарха Константинопольского Варфоломея на Софийской площади в центре Киева.

Верующие сожгли чучело Патриарха Константинопольского Варфоломея на Софийской площади в центре Киева.

Украинцев разозлило заявление Варфоломея о том, что митрополит Онуфрий "не является главой канонической Украинской православной церкви". Сожжением чучела верующие показали свое недовольство.

Источник видео: РЕН ТВ

Религиозные протесты вспыхнули недавно на Украине. Верующие неканонической церкви пытались захватить Свято-Успенский храм в Черновицкой области. Молодые люди выгнали прихожан и пытались выломить дверь. Прибывшие на место правоохранители не остановили беспорядки.