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13:44   14 Декабря 2020
Политика

Путин намерен оценить работу "Единой России"

Путин намерен оценить работу "Единой России"

Необходимо дать заслуженную оценку тому, кто проявил себя в пандемию. С таким заявлением выступил президент РФ Владимир Путин.

Глава государства произнес речь на форуме "Единая Россия". По мнению Путина, работа на местах является поводом для аудита в рядах партии. Президент предложил оценить деятельность членов фракции. Такой комментарий российский лидер дал на фоне пандемии коронавирусной инфекции. Форум "Единой России" прошел в онлайн-формате.

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#путин #единая россия #работа

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