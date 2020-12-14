Путин намерен оценить работу "Единой России"

Необходимо дать заслуженную оценку тому, кто проявил себя в пандемию. С таким заявлением выступил президент РФ Владимир Путин.

Необходимо дать заслуженную оценку тому, кто проявил себя в пандемию. С таким заявлением выступил президент РФ Владимир Путин.

Глава государства произнес речь на форуме "Единая Россия". По мнению Путина, работа на местах является поводом для аудита в рядах партии. Президент предложил оценить деятельность членов фракции. Такой комментарий российский лидер дал на фоне пандемии коронавирусной инфекции. Форум "Единой России" прошел в онлайн-формате.