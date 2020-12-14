ДНР договаривается с Россией о поставках вакцины от коронавируса

Правительство Донецкой народной республики ведет переговоры с Россией на тему поставок вакцины от коронавируса "Спутник V". Об этом сообщил глава ДНР Денис Пушилин.

Правительство Донецкой народной республики ведет переговоры с Россией на тему поставок вакцины от коронавируса "Спутник V". Об этом сообщил глава ДНР Денис Пушилин.

Министерство здравоохранения ДНР прорабатывает вопросы поставок препарата с российскими коллегами. Пушилин в эфире телеканала "Россия-24" заявил, что вакцину уже готовят к транспортировке. Глава ДНР рассчитывает получить ее до конца года, однако не уточнил, в каких объемах.

Первую российскую вакцину против коронавирусной инфекции зарегистрировали в августе. Препарат, созданный специалистами центра Гамалеи, получил название "Спутник V". В основу разработки легла изученная платформа аденовирусных векторов человека.

Вакцина "Спутник V" предположительно способна защищать организм от заражения коронавирусом в течение двух лет, передает телеканал "360". Глава центра Гамалеи Александр Гинцбург не исключает, что этот срок может быть и больше.