Кремль заявил, что тревожная ситуация в НКР была пресечена

В НКР накануне возникла тревожная ситуация, но она была купирована, заявили в Кремле.

В НКР накануне возникла тревожная ситуация, но она была купирована, заявили в Кремле.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что российская сторона наблюдает за ситуацией. По его словам, все случившееся создает "дополнительную нагрузку на российский миротворческий контингент". Песков уточнил, что по происходящему оперативно осуществлялись контакты.

"Действительно, имела место тревожная ситуация, но она была очень оперативно купирована", — заявил он.

Ранее Минобороны Армении сообщило, что Азербайджан нарушил перемирие в НКР. Ведомство утверждает, что азербайджанские военные 12 декабря начали наступление на юге региона, в направлении населенных пунктов Старый Таглар — Хцаберд.