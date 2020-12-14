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13:29   14 Декабря 2020
Политика

Партия "Единая Россия" не будет проводить съезды в этом году

Партия "Единая Россия" не будет проводить съезды в этом году

Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев прокомментировал ситуацию со съездами партии "Единая Россия".

В этом году было принято решение отказаться от собраний, подчеркнул он.

Ранее Медведев выступил на Социальном онлайн-форуме партии. Зампредседателя рассказал о сокращении расходов "Единой России" на мероприятия. Сэкономленные деньги направили на закупку средств индивидуальной защиты, продуктов и лекарств для нуждающихся.

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#съезды #дмитрий медведев #единая россия

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