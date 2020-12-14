Депутата Госдумы Владимира Жириновского переизбрали лидером ЛДПР. Такое решение приняли 80 делегатов.

Депутата Госдумы Владимира Жириновского переизбрали лидером ЛДПР. Такое решение приняли 80 делегатов.

Члены ЛДПР собрались на итоговом 32-м съезде фракции 14 декабря. Единственным кандидатом на пост лидера партии был Жириновский. Депутата съезда единогласно переизбрали на должность председателя ЛДПР. Лидер партии проголосовал сам за себя. Жириновский возглавляет фракцию уже 30 лет.