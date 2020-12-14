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13:24   14 Декабря 2020
Политика

Жириновского переизбрали лидером ЛДПР

Жириновского переизбрали лидером ЛДПР

Депутата Госдумы Владимира Жириновского переизбрали лидером ЛДПР. Такое решение приняли 80 делегатов.

Члены ЛДПР собрались на итоговом 32-м съезде фракции 14 декабря. Единственным кандидатом на пост лидера партии был Жириновский. Депутата съезда единогласно переизбрали на должность председателя ЛДПР. Лидер партии проголосовал сам за себя. Жириновский возглавляет фракцию уже 30 лет.

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