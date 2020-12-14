13:22 14 Декабря 2020Политика
Песков прокомментировал возможное закрытие консульств США в РФ
Заместитель руководителя Администрации президента Российской Федерации высказался о влиянии закрытия нескольких консульств США в России на отношения между государствами.
Заместитель руководителя Администрации президента Российской Федерации высказался о влиянии закрытия нескольких консульств США в России на отношения между государствами.
По мнению пресс-секретаря, возможное закрытие диппредставительств США в России не окажет существенного эффекта на отношения двух стран.
Ранее стало известно, что американское руководство приняло решение полностью закрыть генеральные консульства в Екатеринбурге и Владивостоке.