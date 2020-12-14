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13:22   14 Декабря 2020
Политика

Песков прокомментировал возможное закрытие консульств США в РФ

Песков прокомментировал возможное закрытие консульств США в РФ

Заместитель руководителя Администрации президента Российской Федерации высказался о влиянии закрытия нескольких консульств США в России на отношения между государствами.

По мнению пресс-секретаря, возможное закрытие диппредставительств США в России не окажет существенного эффекта на отношения двух стран.

Ранее стало известно, что американское руководство приняло решение полностью закрыть генеральные консульства в Екатеринбурге и Владивостоке.

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