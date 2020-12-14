"Радио Свобода" уволило журналиста за нежелание подчиняться цензуре

Бывший сотрудник пражского холдинга "Радио Свобода" (признан иноагентом) Александр Орлов рассказал о цензуре и корпоративной культуре организации.

Бывший сотрудник пражского холдинга "Радио Свобода" (признан иноагентом) Александр Орлов рассказал о цензуре и корпоративной культуре организации.

Журналист Тимур Олевский, увольнение которого вызвало обсуждение этических норм в СМИ, является далеко не первым, кто не прижился на "Радио Свободе". Орлов рассказал каналу RT, какие "ошибки" послужили его увольнению.

Собеседник поведал, что проблемы начались с военных действий в Сирии, которые сопровождались цензурой в холдинге. Орлов назвал в одном из выпусков членов "Аль-Каиды" (запрещенная террористическая организация в РФ) террористами, что запрещено на "Радио Свобода". Эти указания давали сверху, а иногда они визировались местным президентом в Праге.

Увольнение Орлова произошло из-за того, что он назвал сирийский город Ракка, который окружили американцы, "столицей самопровозглашенного халифата". Руководство заявило, что это ложь, и нужно говорить "командный пункт Ракка". Само увольнение проходило унизительно, отметил журналист.