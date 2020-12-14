13:20 14 Декабря 2020Происшествия
Ефремов извинился перед адвокатом Добровинским в письменном виде
Осужденный за ДТП Михаил Ефремов написал второе письмо с извинениями. На этот раз — адвокату Александру Добровинскому.
Осужденный за ДТП Михаил Ефремов написал второе письмо с извинениями. На этот раз — адвокату Александру Добровинскому.
Артист извинился перед юристом за свое поведение во время судебных заседаний, попросил прощения и попросил не держать на него зла.
"Мне очень стыдно за свое поведение", — так Ефремов извинился перед адвокатом Добровинским.