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13:20   14 Декабря 2020
Происшествия

Ефремов извинился перед адвокатом Добровинским в письменном виде

Ефремов извинился перед адвокатом Добровинским в письменном виде

Осужденный за ДТП Михаил Ефремов написал второе письмо с извинениями. На этот раз — адвокату Александру Добровинскому.

Артист извинился перед юристом за свое поведение во время судебных заседаний, попросил прощения и попросил не держать на него зла.

"Мне очень стыдно за свое поведение", — так Ефремов извинился перед адвокатом Добровинским.

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