Ефремов извинился перед адвокатом Добровинским в письменном виде

Осужденный за ДТП Михаил Ефремов написал второе письмо с извинениями. На этот раз — адвокату Александру Добровинскому.

Осужденный за ДТП Михаил Ефремов написал второе письмо с извинениями. На этот раз — адвокату Александру Добровинскому.

Артист извинился перед юристом за свое поведение во время судебных заседаний, попросил прощения и попросил не держать на него зла.