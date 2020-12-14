Песков назвал рабочим стилем критику Путина в адрес министров

Критика президента России Владимира Путина в адрес представителей правительства страны является его рабочим стилем, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Критика президента России Владимира Путина в адрес представителей правительства страны является его рабочим стилем, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Российский лидер высказывает свои недовольства, если речь идет о важных вопросах, подчеркнул представитель Кремля. По его словам, ситуация с ростом цен на продукты оказалась ключевой на совещании по экономическим вопросам. Президент решил в острой форме обратить внимание на эту проблему.