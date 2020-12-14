Bullshit: в Кремле оценили статью Sunday Times об Алексее Навальном

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал публикации The Sunday Times о блогере Алексее Навальном словом "bullshit".

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал публикации The Sunday Times о блогере Алексее Навальном словом "bullshit".

В Кремле подчеркнули, что бывают фейки информационные, но новости британской газеты о Навальном стоит отнести к "воскресному чтиву в халате".

Напомним, The Sunday Times публиковал информацию о повторной попытке отравления российского блогера, когда он находился в реанимации омской больницы.

Навальный потерял сознание 20 августа, находясь на борту самолета. Экипаж экстренно посадил судно в Омске. Блогера госпитализировали в реанимацию, затем родственники приняли решение о транспортировке пострадавшего в Германию.