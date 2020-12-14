Правительству РФ предложили установить планку колебаний цен на продукты

Минэкономразвития предлагает позволить Правительству РФ установить планку колебаний цен на социально значимые товары в 10%, сообщил глава Минэкономразвития Максим Решетников.

Минэкономразвития предлагает позволить Правительству РФ установить планку колебаний цен на социально значимые товары в 10%, сообщил глава Минэкономразвития Максим Решетников.

При превышении данной планки появляется право регулировать цены на продукты, в 10% вместо обычных 30%, рассказал Решетников во время заседания с премьер-министром Михаилом Мишустиным. Существует документ, который принят в 2008 году, позволяющий в экстренных случаях на срок до 90 дней регулировать цены на социально значимые товары, напомнил глава ведомства. Сейчас есть необходимость снизить планку.

Глава государства Владимир Путин обратил внимание на рост цен на обычные продукты питания и предупредил Правительство России, что ситуация с безработицей и нехваткой денег — недопустима.