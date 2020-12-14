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13:09   14 Декабря 2020
Экономика

Правительству РФ предложили установить планку колебаний цен на продукты

Правительству РФ предложили установить планку колебаний цен на продукты

Минэкономразвития предлагает позволить Правительству РФ установить планку колебаний цен на социально значимые товары в 10%, сообщил глава Минэкономразвития Максим Решетников.

При превышении данной планки появляется право регулировать цены на продукты, в 10% вместо обычных 30%, рассказал Решетников во время заседания с премьер-министром Михаилом Мишустиным. Существует документ, который принят в 2008 году, позволяющий в экстренных случаях на срок до 90 дней регулировать цены на социально значимые товары, напомнил глава ведомства. Сейчас есть необходимость снизить планку.

Глава государства Владимир Путин обратил внимание на рост цен на обычные продукты питания и предупредил Правительство России, что ситуация с безработицей и нехваткой денег — недопустима.

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#россия #продукты #цены

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