13:08 14 Декабря 2020Политика
"Мы здесь ни при чем": Песков прокомментировал кибератаки на Минфин США
Россия не участвовала в хакерских атаках на Министерство финансов США. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Россия не участвовала в хакерских атаках на Министерство финансов США. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Представитель Кремля высказался о недавних виртуальных атаках на американские органы власти. По словам Пескова, Россия даже предлагала США сотрудничество в области кибербезопасности.
"Мы здесь ни при чем", — подчеркнул пресс-секретарь.
Америка ранее заявила о причастности России к хакерским атакам на министерство финансов. Однако доказательств этого не обнаружилось.