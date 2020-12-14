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13:08   14 Декабря 2020
Политика

"Мы здесь ни при чем": Песков прокомментировал кибератаки на Минфин США

"Мы здесь ни при чем": Песков прокомментировал кибератаки на Минфин США

Россия не участвовала в хакерских атаках на Министерство финансов США. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Представитель Кремля высказался о недавних виртуальных атаках на американские органы власти. По словам Пескова, Россия даже предлагала США сотрудничество в области кибербезопасности.

"Мы здесь ни при чем", — подчеркнул пресс-секретарь.

Америка ранее заявила о причастности России к хакерским атакам на министерство финансов. Однако доказательств этого не обнаружилось.

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#сша #песков #кибератаки

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