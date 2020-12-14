Разработчик "Новичка" допустил отравление Навального деревенским самогоном
Блогер Алексей Навальный мог получить симптомы отравления после употребления деревенского самогона, заявил разработчик боевой отравляющей системы "Новичок" Леонид Ринк.
Разработчик "Новичка" в шутку выдвинул свою версию "отравления" Навального. По словам Ринка, в пластмассовых бутылях есть вещество, придающее пластикам термические противопожарные свойства. В таких емкостях держат самогон-спирт, который может попасть к клиентам, уверен создатель "Новичка".
"Они нам, а я им теорию легкую и доступную", — заключил эксперт.
Такой комментарий Ринк дал на публикации британских СМИ. Издания распространили информацию про второе "отравление" Навального, когда тот лежал в омской больнице. Именно там обнаружили вещество, которое является не ядом, а промышленной химией. Разработчик "Новичка" воздержался от подробных комментариев и назвал британские публикации "чушью".