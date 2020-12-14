Разработчик "Новичка" допустил отравление Навального деревенским самогоном

Блогер Алексей Навальный мог получить симптомы отравления после употребления деревенского самогона, заявил разработчик боевой отравляющей системы "Новичок" Леонид Ринк.

Блогер Алексей Навальный мог получить симптомы отравления после употребления деревенского самогона, заявил разработчик боевой отравляющей системы "Новичок" Леонид Ринк.

Разработчик "Новичка" в шутку выдвинул свою версию "отравления" Навального. По словам Ринка, в пластмассовых бутылях есть вещество, придающее пластикам термические противопожарные свойства. В таких емкостях держат самогон-спирт, который может попасть к клиентам, уверен создатель "Новичка".

"Они нам, а я им теорию легкую и доступную", — заключил эксперт.

Такой комментарий Ринк дал на публикации британских СМИ. Издания распространили информацию про второе "отравление" Навального, когда тот лежал в омской больнице. Именно там обнаружили вещество, которое является не ядом, а промышленной химией. Разработчик "Новичка" воздержался от подробных комментариев и назвал британские публикации "чушью".