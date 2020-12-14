Названы регионы России с самыми пьющими женщинами
Потребление алкоголя среди жительниц некоторых российских регионов превышает установленную норму. Специалисты Росстата определили, где живут самые пьющие женщины.
Утвержденной нормой спиртного считается не более 84 граммов в неделю в пересчете на этанол. Наибольшая доля злоупотребляющих алкоголем женщин наблюдается в Еврейской автономной области. Кроме того, высокие показатели наблюдаются в Чукотском автономном округе и Архангельской области, передает NEWS.ru.
По данным Росстата, маленькая доля фиксируется в Северной Осетии, Кабардино-Балкарии, Калужской и Тамбовской областях. При этом в Ингушетии количество выпивающих сверх нормы оказалось нулевым. В среднем по стране злоупотребляют горячительными напитками 1,9% представительниц женского пола.
Определить алкоголизм у человека можно по нескольким распространенным признакам, сообщает телеканал "360". Так, спиртное обезвоживает организм, что сказывается на состоянии кожи и ногтей.