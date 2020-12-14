Названы регионы России с самыми пьющими женщинами

Потребление алкоголя среди жительниц некоторых российских регионов превышает установленную норму. Специалисты Росстата определили, где живут самые пьющие женщины.

Потребление алкоголя среди жительниц некоторых российских регионов превышает установленную норму. Специалисты Росстата определили, где живут самые пьющие женщины.

Утвержденной нормой спиртного считается не более 84 граммов в неделю в пересчете на этанол. Наибольшая доля злоупотребляющих алкоголем женщин наблюдается в Еврейской автономной области. Кроме того, высокие показатели наблюдаются в Чукотском автономном округе и Архангельской области, передает NEWS.ru.

По данным Росстата, маленькая доля фиксируется в Северной Осетии, Кабардино-Балкарии, Калужской и Тамбовской областях. При этом в Ингушетии количество выпивающих сверх нормы оказалось нулевым. В среднем по стране злоупотребляют горячительными напитками 1,9% представительниц женского пола.

Определить алкоголизм у человека можно по нескольким распространенным признакам, сообщает телеканал "360". Так, спиртное обезвоживает организм, что сказывается на состоянии кожи и ногтей.