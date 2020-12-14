Крысы, Арктика и мусор. Россияне готовят вопросы Путину

Символ уходящего года может стать одной из тем для обсуждения на предстоящей пресс-конференции президента Российской Федерации.

Президент России Владимир Путин ответит на вопросы журналистов на очередной большой пресс-конференции, которая состоится 17 декабря.

Пандемия коронавируса внесла свои правки и в это ежегодное событие: президент России будет отвечать на вопросы удаленно — из своей резиденции в Ново-Огарево, а прессу в этот раз разместят не только в Центре международной торговли — площадки оборудуют в столицах каждого из федеральных округов. Как заверили организаторы, глава государства увидит «всех участников во всех точках».

Аккредитовано 774 представителя СМИ. Это почти в два раза меньше, чем в прошлом году. Причина опять же в COVID-19: согласно требованиям Роспотребнадзора в залах должна соблюдаться дистанция, поэтому число участников было ограничено.

Впрочем, вопросов к главе государства вряд ли станет меньше. Тем более, что в этом году в большую пресс-конференцию внесли элементы «Прямой линии»: обратиться к Путину смогут обычные граждане. Число поступивших вопросов от них уже побило рекорд прошлого года.

Эксперты прогнозируют, что президента будут спрашивать о российской вакцине, ситуации в Нагорном Карабахе, будущем Арктики, развитии внутреннего туризма, о поддержке бизнеса.

Организаторы мероприятия запретили плакаты больше формата А4 (в 2018 году впервые установили ограничение на форматы, превышающие А3). Журналисты региональных СМИ пока не поняли, как в новых условиях привлечь к себе внимание президента, чтобы задать свой вопрос.

Главный редактор новгородского издания «53 новости» Томас Томмингас в разговоре с корреспондентом «Политики Сегодня» признался, что в Петербурге планирует «изо всех сил тянуть руку». Новгородец собирается спросить Владимира Путина о проходящем в регионе уже второй год эксперименте по диагностированию заболеваний с помощью крыс. Лабораторные грызуны распознают зарождающуюся болезнь, реагируя на выдох человека.

«Лабораторным зверькам вживляют электроды в мозг, и аппаратура передает затем медикам сигнал. Эксперимент позволил выявить десятки людей с раком на ранней стадии и начать их лечение», — поясняет Томас.

У российского лидера журналист хочет уточнить, можно ли ускорить внедрение подобных методов диагностики в практическую медицину.

Московский корреспондент телеканала «360°» Екатерина Малашенко озабочена вопросами экологии. Девушке интересно узнать, насколько изменилась обстановка в стране во время пандемии: с одной стороны, природа получила паузу для восстановления, с другой — бытового мусора стало больше. Малашенко не раскрывает, как рассчитывает привлечь внимание Путина, но обещает, что «все будет логично»: в прошлом году представитель телеканала тянул вверх дорожный знак. Вопрос был соответствующим — про дороги.

Как полагают аналитики Telegram-каналов, регионы поднимут тему неготовности коммунальных служб к зиме (особенно остро вопрос стоит в Волгограде, Саратове, Красноярске, Рязанской и Амурской областях), о льготах для пенсионеров и сирот, о газификации субъектов РФ (в частности, на Дальнем Востоке) о проблемах экологии Красноярского края и Камчатки.

Большая пресс-конференция Владимира Путина начнется в 12.00 по московскому времени. Вести прямую трансляцию будут телеканалы «Россия-1», «Россия-24», «Первый канал», «НТВ» и «МИР», а также радиостанции «Маяк», «Вести ФМ» и «Радио России».