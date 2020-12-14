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12:46   14 Декабря 2020
Политика

Королева Елизавета II не стала записывать речь к Рождеству из-за Brexit

Королева Елизавета II не стала записывать речь к Рождеству из-за Brexit

Королева Великобритании Елизавета II отложила запись рождественской речи до следующей недели, когда истечет срок выхода страны из Евросоюза.

Торжественная речь Елизаветы II обычно записывается в начале декабря, однако в этот раз процесс съемок был отменен, сообщает "ПолитРоссия". По всей видимости, она ожидает результатов переговоров по Brexit.

Крайний срок для достижения сделки по выходу Соединенного Королевства из ЕС назначен на 13 декабря. К этой дате сделка должна быть подписана, иначе Brexit произойдет без заключения договора.

Предполагается, что королева планирует адаптировать свою речь в зависимости от исхода переговоров Великобритании с Евросоюзом.

Соглашение зашло в тупик в связи с разногласиями по ряду сфер, в том числе распределению квот на рыболовство в исключительной экономической зоне Великобритании после Brexit.

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