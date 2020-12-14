Власти Алтая объявили траур из-за смерти спикера Госсобрания Тюлентина

Глава Алтая Олег Хорохордин подписал приказ об объявлении двухдневного траура в республике из-за смерти председателя Госсобрания Владимира Тюлентина.

Глава Алтая Олег Хорохордин подписал приказ об объявлении двухдневного траура в республике из-за смерти председателя Госсобрания Владимира Тюлентина.

Объявить 14 и 15 декабря 2020 года днями траура в Алтае и приспустить флаги республики на ее территории, говорится в тексте документа. Также алтайским организациям рекомендовали отменить в указанные дни все развлекательные мероприятия.

Тюленин скончался 13 декабря от сердечной недостаточности на 67-м году жизни, сообщал телеканал "360". Политика похоронят в селе Амур Усть-Коксинского района, где он родился. Соответствующее решение было принято родственниками. Прощание пройдет 15 декабря.