Жители Подмосковья встанут в электронную очередь на прививку от COVID-19

Чтобы избежать столпотворения у больниц и прививочных пунктов, власти Подмосковья открыли электронную запись на вакцинацию от коронавируса.

Чтобы избежать столпотворения у больниц и прививочных пунктов, власти Подмосковья открыли электронную запись на вакцинацию от коронавируса.

Жители Московской области смогут оформить электронную заявку на вакцинацию с понедельника, 14 декабря. Об этом сообщила пресс-служба министра здравоохранения региона Светланы Стригунковой.

Власти Подмосковья обещали к середине декабря развернуть порядка 90 пунктов вакцинации от COVID-19. Прививки будут ставить бесплатно по полису ОМС.