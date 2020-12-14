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12:31   14 Декабря 2020
Общество

Жители Подмосковья встанут в электронную очередь на прививку от COVID-19

Жители Подмосковья встанут в электронную очередь на прививку от COVID-19

Чтобы избежать столпотворения у больниц и прививочных пунктов, власти Подмосковья открыли электронную запись на вакцинацию от коронавируса.

Жители Московской области смогут оформить электронную заявку на вакцинацию с понедельника, 14 декабря. Об этом сообщила пресс-служба министра здравоохранения региона Светланы Стригунковой.

Власти Подмосковья обещали к середине декабря развернуть порядка 90 пунктов вакцинации от COVID-19. Прививки будут ставить бесплатно по полису ОМС.

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#подмосковье #прививка #вакцина #коронавирус

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