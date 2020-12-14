Кинологи назвали неудачным решение подарить щенка на Новый год

Президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев заявил, что щенок будет неудачным подарком на Новый год.

Президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев заявил, что щенок будет неудачным подарком на Новый год.

По его словам, иногда у людей возникает идея подарить близкому человеку собаку на Новый год. Но животное не является игрушкой, про которую можно потом забыть.

Эксперт отметил, что дарить собаку можно только тогда, когда есть уверенность, что тот, для кого этот подарок, будет ухаживать, заботиться и следить за животным. Если он готов нести ответственность, дрессировать, выгуливать собаку, если позволяет время, то тогда такой подарок возможен, пишут "Вести Подмосковья".