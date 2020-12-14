12:24 14 Декабря 2020Экономика
Правительство РФ еще на год продлило продовольственное эмбарго
Запрет на ввоз еды в Россию продлили до конца 2021 года. В черный список стран была добавлена Великобритания.
Запрет на ввоз еды в Россию продлили до конца 2021 года. В черный список стран была добавлена Великобритания.
Об этом говорится в опубликованном на официальном портале правовой информации документе. Запрет вводится по 31 декабря следующего года и распространяется на ввоз в РФ сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия.
"Страной происхождения которых являются США, страны ЕС, Канада, Австралия, Норвегия, Украина, Албания, Черногория, республика Исландия, княжество Лихтенштейн и Великобритания", — говорится в документе.
Напомним, что Россия еще летом 2014 года запретила импорт некоторых товаров из стран, которые ввели антироссийские санкции. Речь идет о рыбе, разных видах мяса, колбас, овощей и молочной продукции.